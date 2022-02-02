Москва, , 13:16 — REGNUM Актёр Максим Виторган обратился к певцу Сергею Шнурову после публикации клипа на его песню «Шмарофон». Актёр записал для музыканта ролик в личном Instagram-аккаунте 2 февраля.

Максим Виторган (сс) putnik

«Серёжа Шнуров! Ну ты чего, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына?» — недоумевает Виторган. «Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился? Постарайся стареть если не красиво, то хотя бы с достоинством», — говорит актёр.

Ранее солистка проекта Шнурова «Зоя» исполнила песню «Шмарофон», в которой автор «проходится» по журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Музыкант в тексте трека затронул тему внешнего сходства сына Собчак с её бывшим возлюбленным, а также недавнюю автомобильную аварию, в которую ведущая попала, направляясь в аэропорт.

ИА REGNUM напоминает, что третьей женой Максима Виторгана в 2013 году стала Ксения Собчак. Они прожили в браке 6 лет — вместе воспитывают сына.

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