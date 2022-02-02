Курган, , 13:16 — REGNUM Заслуженная артистка России, актриса курганского театра кукол «Гулливер» Алла Семёнова скончалась 1 февраля в возрасте 62 лет. Об этом заведующая литературно-драматургической частью театра Татьяна Андреева написала в социальной сети «ВКонтакте».

«Бесконечная вереница персонажей из спектаклей, в которых играла Алла, сегодня осиротели и притихли. Их душа покинула этот мир. Светлая память выдающейся актрисе, верному другу. Скорбим вместе с родными и близкими», — написала она.

Алла Семёнова родилась 26 сентября 1959 года в городе Вольске Саратовской области. Окончила Екатеринбургский театральный институт, в Курганском театре кукол служила с 1979 года.

Многие зрители помнят в её исполнении Алёнушку из русской народной сказки, Маленького принца, Эдит Пиаф. Критики высоко оценили спектакли с её участием «Каприч'ио», «Коняги», «Серенада», «Медной горы Хозяйка».

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