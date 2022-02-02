Киев, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках встречи с главой польского правительства Матеушем Моравейким выразил готовность к налаживанию нового трехстороннего соглашения между своим государством, Польшей и Великобританией, а также поблагодарил Варшаву за «поддержку перед лицом агрессии России». Об этом сообщает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся официально начать реализацию нового формата регионального сотрудничества Украина — Польша — Великобритания. В условиях российской агрессии следует также подписать трехсторонний документ для укрепления региональной безопасности. Переговоры в Киеве коснутся также экономики, энергетики и инфраструктуры», — заявил Шмыгаль.

Глава украинского правительства среди прочего объявил о начале переговоров, направленных на возобновления железнодорожного транзита с Украины в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».