Подгорица, 2 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. МИД России 2 февраля направило ноту в посольство РФ в Подгорице о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг — предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении российского МИДа.

Напомним, что российскому бизнесмену и бывшему владельцу Черкизовского рынкаТельману Исмаиловупредоставлено политическое убежище в Черногории. Об этом сообщил адвокат Исмаилова 22 октября 2021 года.