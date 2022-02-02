Плановые медосмотры и диспансеризацию приостановили в Ульяновской области
Ульяновск, 2 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области приостановлено проведение плановых медосмотров, диспансеризации и работа дневных стационаров. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
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Власти ссылаются на всплеск заражений коронавирусом, в результате резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, в том числе в ряде медицинских учреждениях — семикратно.
По его словам, вся экстренная помощь сохранена «в полном объёме», а «временно свободные» медики будут направлены на работу в первичное звено.
Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 130 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 119 221 человек (91,64%), скончались 4079 больных COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. И отметил, что решения об ужесточении или смягчении режима ограничений «будут зависеть от развития ситуации».