Ульяновск, 2 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области приостановлено проведение плановых медосмотров, диспансеризации и работа дневных стационаров. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач у отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) больницы

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Власти ссылаются на всплеск заражений коронавирусом, в результате резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, в том числе в ряде медицинских учреждениях — семикратно.

«Как и в некоторых других регионах, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказания помощи детям», — приводится заявление главы минздрава Ульяновской области Александра Гашкова.

По его словам, вся экстренная помощь сохранена «в полном объёме», а «временно свободные» медики будут направлены на работу в первичное звено.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 130 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 119 221 человек (91,64%), скончались 4079 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. И отметил, что решения об ужесточении или смягчении режима ограничений «будут зависеть от развития ситуации».