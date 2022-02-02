Бухарест, , 13:11 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии выявили 35 000 новых случаев заражения коронавирусом, что в среднем превышает общие соответствующие показания за январь нынешнего года. Об этом 2 февраля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальным данным, наибольшее число инфицированных пациентов зарегистрировано в Бухаресте, Яссах, Констанце и других крупных городах страны. Сообщается о 120 умерших гражданах.

Абсолютное большинство из заразившихся лиц не были вакцинированы. В этой связи министерство здравоохранения Румынии в очередной раз призвало население пройти необходимые прививочные процедуры.

По состоянию на 2 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,26 млн граждан. Из них в стране скончались 60 122 человек.