Рязань, 2 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Рязанской области 2 февраля госпитализировано 109 новых ковид-пациентов, выписаны после выздоровления 143 человека, скончались от осложнений шесть жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 69 428 случаев заболевания COVID-19, из них 972 диагноза подтверждено за минувшие сутки. Выздоровели 58 718 человек, скончались от осложнений 2 878 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки увеличился до 1,42%.