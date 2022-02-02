София, , 13:08 — REGNUM Так называемый «Зеленый сертификат» (справка о вакцинации от COVID-19 или документ об отсутствии коронавируса) в Болгарии будет отменен уже в марте нынешнего года. Об этом 2 февраля заявила советник премьер-министра Болгарии по вопросам карантина Радка Аргирова, передает софийский телевизионный канал NOVA.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Предполагается, что к концу февраля — началу марта 2022-го года число зараженных коронавирусной инфекцией наших граждан резко уменьшится, именно тогда можно будет говорить о снятии основных действующих ограничений», — отметила, в частности, Р. Аргирова.

По ее словам, сегодня динамика роста случаев заражения SARS-CoV-2 в Болгарии позволяет предположить, что пик пандемии в стране придется на 8−10 февраля, после чего уровень пойдет на спад.

По состоянию на 2 февраля общее число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 963 тыс. человек. Из них в стране скончалось 33 405 пациентов.