Комрат, Молдавия, , 13:07 — REGNUM Глава (башкан) Автономного Территориального Объединения (АТО) Гагаузия Ирина Влах провела встречу с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. Об этом 2 февраля сообщает издание Gagauzinfo.

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Башкан АТО отметила, что недавний рост стоимости газа, который поступает из России в Молдавию, привёл к росту цен и падению уровня жизни для большинства населения Гагаузии. Кроме того, снизилась конкурентоспособность местного бизнеса. Всё это приводит к тому, что молодёжь покидает регион.

«Наших собственных ресурсов недостаточно, чтобы индустриализировать экономику, и открыть для молодежи условия, которые позволили бы им остаться и жить дома, в Гагаузии», — сказала Влах.

По её мнению, цена на российский газ не выросла бы так сильно, если бы был политический диалог между Кишинёвом и Москвой. Сообщается, что стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества Гагаузии и России.

Стоит отметить, ранее депутаты парламента Гагаузии выступили за то, чтобы заключить отдельный договор на поставку газа из России в обход правительства Молдавии. Топливо можно поставлять в регион через Украину.

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