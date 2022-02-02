Анкара, , 13:06 — REGNUM Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле во время визита в Киев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 2 февраля заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы подпишем с Украиной соглашение о свободной торговле нового поколения», — приводит слова министра газета Milliyet.

Это произойдёт 3 февраля в ходе визита Эрдогана в Киев.

По словам Муша, в 2021 году объём торговли между Турцией и Украиной увеличился на 59% и составил $7,4 млрд.

Турецкий министр также отметил, что соглашение о свободной торговле стало «результатом более чем 10-летних переговоров».

Эрдоган прибудет в Киев с визитом 3 февраля, в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной. Кроме двусторонних тем, планируется обсуждение напряженности между Киевом и Москвой.