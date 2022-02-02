Москва, , 13:05 — REGNUM На улице Живописной на северо-западе Москвы произошёл пожар на площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Информация о пожаре поступила в 11:40, в настоящее время возгорание локализовано. Огонь вспыхнул в складских помещениях на улице Живописная в районе Щукино.

Как рассказали в столичном департаменте транспорта, движение транспорта по Живописной улице перекрыто на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова. На месте работают экипажи ДПС.