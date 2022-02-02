Москва, , 13:05 — REGNUM Торги 1 февраля, несмотря на небольшой всплеск волатильности днем, прошли для нефти достаточно спокойно. По итогам дня цена на баррель Brent выросла всего на 0,07% и составила $90,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Цистерна для перевозки нефтепродуктов Leha-11

«Небольшая волатильность в размере 2−3% объясняется некоторым затишьем на рынке перед фундаментально значимыми событиями, а именно — встречей министров стран картеля ОПЕК+.

Заседание пройдет сегодня, 2 февраля, и на нем будет решаться вопрос о дальнейшем наращивании добычи.

Согласно большинству прогнозов, здесь не будет неожиданностей и организация продолжит наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки и дальше.

К тому же эта квота выбирается не полностью — к примеру, у России банально нет резервов для наращивания добычи.

Также сегодня в фокусе инвесторов будет официальный отчет о запасах нефти от минэнерго США.

По данным API, за прошлую неделю они сократились на 1,6 млн баррелей, что позитивно для цен на нефть.

Предполагаемый коридор движения стоимости бочки нефти на сегодня — $88−91 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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