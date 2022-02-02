Синджар, Ирак, , 13:06 — REGNUM ВВС Турции нанесли серию авиаударов по позициям «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в северных районах Сирии и Ирака. Об этом 2 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunner

По данным журналистов, армия Турции начала военную операцию, получившую кодовое название «Зимний орёл». Целью операции стали укрытия курдских партизан в окрестностях городов Дерик, Синджар и Карачак — в Ираке, а также территория сирийских провинций Хасака и Ракка.

«Операция «Зимний орел» была начата в соответствии с международным правом, статьей 51 Устава ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН о борьбе с терроризмом. В ходе операции были атакованы пещерные укрытия, убежища, бункеры и склады с боеприпасами», — цитируют журналисты заявление министерства обороны Турции.