Москва, 2 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Чемпионат Москвы по компьютерному спорту пройдёт с 26 по 27 февраля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 2 февраля в пресс-службе ФКС Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Соревнование состоится впервые за два года — ранее его проведение откладывалось из-за эпидемиологической ситуации в стране. Молодым спортсменам предстоит побороться за победу в восьми видах программы: Dota 2, Hearthstone, Hearthstone Battlegrounds, Clash Royale, StarCraft II, Rocket League, NHL 22 и Tekken 7.

Отмечается, что по итогам турнира будет сформирована официальная сборная города Москвы по компьютерному спорту. Помимо этого, все участники Чемпионата Москвы смогут получить спортивные разряды.

ФКС Москвы также сообщает, что соревнования пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Зрители будут присутствовать только на онлайн-трансляциях, а спортсменам для допуска на площадку нужно будет предъявить QR-код.