Мадрид, , 13:01 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес предупредил «Народную партию» (Partido Popular), что она может получить в Испании электоральное наказание, подобное тому, которое понесло правое крыло на выборах в Португалии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на неформальный разговор испанского премьера в самолёте с журналистами.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

По его словам, испанские правые силы действуют в том же духе, что и их португальские коллеги по политическим взглядам, не помогая стране преодолеть трудности.

Ранее на досрочных выборах в Португалии социалисты во главе с Антониу Коштой получили абсолютное большинство голосов.