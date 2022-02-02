Кызыл, , 12:59 — REGNUM В НИИ медико-социальных проблем и управления минздрава Тувы изучили свойства традиционной национальной кухни тувинцев и её влияния на организм человека. Результате сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения.

Национальные блюда тувинцев Минздрав Тувы

В частности, медики исследовали свойства бараньего курдюка, который на празднование Шагаа преподносится самым почётным гостям. Как отмечается, вопреки стереотипам, курдюк содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

«В баранине содержится в четыре раза меньше холестерина, чем в говяжьем и в 2,5 раза, чем в свином. Более того, баранина имеет в своем составе вещество лецитин, который позволяет регулировать уровень холестерина в крови человека», — отметили в ведомстве.

Молочные продукты также входят в перечень продуктов, без которых не обходится праздник. В их числе тувинский хойтпак — кисломолочный продукт из коровьего молока, который содержит сложный белок казеин в виде мельчайших частичек, что способствует его лёгкому усвоению. Благодаря своим свойствам, как отмечается, хойтпак замедляет старение.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике сегодня, 2 февраля отмечают наступление нового года по лунному календарю — Шагаа.

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