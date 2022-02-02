Орел, , 12:59 — REGNUM Торги по определению подрядчика для завершения работ по реконструкции Красного моста в Орле признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы госзакупок. Срок подачи заявок для участия в торгах истёк 1 февраля.

Красный мост. Орёл Orel-adm.ru

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится на сайте госзакупок.

Торги на заключение контракта по завершению реконструкции были объявлены 24 января, максимальная цена контракта была заявлена в сумме 1,625 млрд рублей. В рамках контракта подрядчику предстояло до 30 ноября 2023 года завершить монтаж временной пешеходной переправы и установить технологический мост, вынести на него оставшиеся коммуникации, а также провести работы по реконструкции собственно Красного мост.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году с подрядчиком из Белгорода «Ремспецмост», сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста. В январе 2022 года в рамках расследования уголовных дел обыски прошли у советника губернатора Орловской области по информационной политике Сергея Лежнева.

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