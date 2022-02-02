Ижевск, , 12:59 — REGNUM В отношении семерых жителей Удмуртии завершено расследование уголовного дела за преступления против свободы личности и правосудия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Установлено, что четверо из обвиняемых в период с 2011 по 2020 год на производственной базе в Глазовском районе использовали рабский труд семи жителей Удмуртии и Кировской области, угрожая применением насилия.

Шестеро обвиняемых, в том числе адвокат одного из них с применением насилия принуждали потерпевших к даче ложных показаний по уголовному делу.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»), по ч. 3 и 4 ст. 309 УК РФ («Принуждение к даче ложных показаний с применением насилия организованной группой»).

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Удмуртии, потерпевших принуждали трудиться на производственной базе, а также выполнять работы, связанные с лесозаготовкой. Уголовное дело, по которым потерпевших принуждали дать ложные показания, было связано с похищением человека, которому они стали свидетелями.

«За совершение инкриминируемых обвиняемым преступлений уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — подчеркнули в ведомстве.