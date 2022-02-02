Москва, 2 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. После прорыва уровня 77 рублей 1 февраля доллар продолжает отступать на торгах 2 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Freestockphotos.biz Деньги

«Рубль укрепляется уже пятую сессию подряд, продолжая восстановление от циклических минимумов, отмеченных на прошлой неделе. Сегодня котировки передвинули уже почти двухнедельные минимумы до 76,15 руб., угрожая отметке 76 руб.

Текущее восстановление российской валюты происходит в рамках снятия перепроданности. Иными словами, происходит техническая коррекция, которая подкрепляется улучшением общего отношения к риску на этой неделе и дорогой нефти/

Нефть отказывается отступать от верхней границы диапазона, не теряя из поля зрения психологическую отметку $90 за баррель Brent.

Подспорьем для нашей валюты также служит ослабление доллара, который падает по всему спектру рынка с начала недели, следуя за снижением доходности трежерис и повинуясь общим рисковым трендам, которые ослабили спрос на защитную валюту.

Однако потенциал роста рубля остается ограниченным, а понижательные риски никуда не исчезли. «Россиянин» лишь временно абстрагировался от геополитики, которая, очевидно, еще даст о себе знать.

Напряженность здесь остается высокой несмотря на вчерашние заявления Путина о желании России избежать негативных сценариев по Украине.

В случае продолжения спуска пара доллар/рубль может получить поддержку от уровня 76 руб. и совершить отскок.

Даже если эта поддержка будет пройдена в ближайшее время, устойчивого развития тенденции на укрепление рубля ожидать не стоит», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль планомерно укрепляется пятый день подряд