Красноярск, 2 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Красноярском крае на сегодняшний день — 9483 человека.

Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 3019 носителей коронавируса, госпитализировано 353 человека. Список выздоровевших пополнился 815 фамилиями.