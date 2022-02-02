Москва, , 12:56 — REGNUM В Азии 70% роста спроса на газ обеспечит Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Ожидается, что спрос на газ в Азии увеличится, однако около 70% прироста спроса в регионе обеспечит одна страна — Китай, — сказал Салихов. — В 2021 году спрос на газ в Китае вырос на 12%, несмотря на высокие импортные цены. В этом году можно ожидать замедления темпов роста, но положительная динамика сохранится. Спрос на газ в Индии вырастет на 5%, в то время как потребление газа в Японии и Корее сократится на 2−3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов рассказал, как в 2022 году изменятся цены на российский газ для стран Европы.

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