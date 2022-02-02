Сеул, , 12:53 — REGNUM Консорциум во главе с южнокорейской компанией построит электростанцию комбинированного цикла во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Samsung C&T.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, проект оценивается в $510 млн.

Известно, что южнокорейская компания сформирует концерн с местным застройщиком Lilama Corp. для строительства газовых и паровых турбин, парогенераторов с рекуперацией тепла, подстанций и линий электропередачи.

Отмечается, что Samsung получила заказ на строительство электростанции от компании Petro Vietnam Power. О сроках строительства не уточняется.