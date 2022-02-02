Оханский район, Пермский край, , 12:53 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины, совершившего побег из колонии. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Осужденный сбежал с производственного объекта в Оханском районе в сентябре 2021 года. Его задержали спустя четыре дня.

Пермяку назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Окончательное наказание с учетом ранее вынесенного приговора по делу о краже определено наказание в виде двух лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет уже не в колонии-поселении, в исправительной колонии строгого режима.