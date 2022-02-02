Нур-Султан, , 12:52 — REGNUM В Казахстане необходимо повысить размер прожиточного минимума в соответствии с тем, как в стране выросли цены. Об этом 2 февраля заявил на заседании парламента республики депутат от партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов.

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Он отметил, что, по официальным данным, инфляция в Казахстане за 2021 год составила 8,4%, но в реальности цены выросли намного больше. Согласно опросу, который провёл Нацбанк Казахстана, 58% населения считает, что рост цен составил до 20%.

«Всё чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, то уже пора переименовывать гречневую крупу на гречневую икру, а куриные яйца на яйца Фаберже», — заявил депутат.

Жамалов отметил, что нужно повысить размер прожиточного минимума на 20% и в соответствии с этим увеличить размер пенсий и социальных выплат, на что потребуется около 600 млрд тенге (около $1,38 млрд). По мнению депутата, эти средства можно получить за счет сокращения расходов на «квазигосударственный сектор», а также за счёт приватизации гособъектов и других поступлений в бюджет.

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