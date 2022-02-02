Таганрог, Ростовская область, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области житель Таганрога потерял почти 1,4 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 2 февраля.

Телефонное мошенничество Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

49-летний мужчина пояснил полицейским, что ответил на звонок мнимого сотрудника службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что якобы кто-то пытается оформить кредит на имя таганрожца. Потерпевший оформил кредит и перевёл средства на якобы безопасный расчётный счёт.

Последовав инструкции мошенников, мужчина потерял 1 млн 392 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.