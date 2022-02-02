Белгород, , 12:53 — REGNUM В Белгородской области 2 февраля выписаны после выздоровления 603 пациента, перенёсших COVID-19. Зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию записались ещё 514 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 88 601 носитель инфекции. Справились с заражением 80 132 жителя. В стационарах находятся 864 пациента, получает амбулаторную помощь 5 671 человек. В летальной статистике 1 934 записи.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 050 126 заявок, полный курс иммунизации прошли 967 555 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в регионе госпитализированы 86 человек.