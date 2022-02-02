Москва, , 12:51 — REGNUM В России достаточно сложно наладить свое производство товаров народного потребления и конкурировать в условиях более дешевого труда в странах Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что зависимость РФ от импорта потребительских товаров за девять месяцев 2021 года увеличилась до 40%.

Товары на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Причины зависимости от импортных товаров народного потребления сформировались еще в советское время, когда преимущество в развитии и финансировании отдавалось предприятиям тяжелой и оборонной промышленности, — сказал Цыганов. — Товары повседневного спроса выпускались, но были не самого высокого качества и не по последней моде. И многое все равно было дефицитным. Еще в советское время пользовались повышенной популярностью импортные вещи и товары, а в 1990-е годы произошло практически полное замещение российского рынка импортными товарами разного качества от брендовых марок до ввозимого челноками из Турции и Китая контрафакта».

В итоге, как пояснил Цыганов, были практически разрушены советские мощности предприятий легкой промышленности.

«Похожая ситуация сложилась в электронике и производстве автозапчастей. Но удалось наладить сборочные производства автомашин, — сказал Цыганов. — Международное разделение труда — вполне свершившийся факт, который нельзя не учитывать. Наладить свое производство и конкурировать в условиях более дешевого труда в странах Юго-Восточной Азии и Африки довольно сложно. Важно обеспечить гарантированность и бесперебойность поставок, диверсифицировать их, обезопасить свой внутренний рынок и потребление, а также иметь возможность выпуска минимума товаров для целей национальной безопасности».

Напомним, что ранее «Ведомости» опубликовали данные о том, что зависимость РФ от импортных товаров за девять месяцев 2021 года достигла максимума с 2014 года.