Кемерово, 2 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв связал заметный рост случаев заражения коронавирусом с появлением его новой разновидности. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями региона.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

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«Мы знали, что штамм «Омикрон» придет, заранее, — приводит сайт Vse42.ru комментарий Цивилёва. — Готовы врачи, волонтёры, необходимая техника, больницы, кол-центры. Подготовили и можем развернуть 7 тыс коек».

При этом он уточнил, что пока новых ограничений в Кузбасе вводить не планируют.