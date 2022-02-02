Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Американский актёр Шайа Лабаф и его супруга Миа Гот скоро станут родителями. Об этом 2 февраля сообщает People.

Шайа Лабаф Скриншот видео на YouTube

Как отмечает СМИ, беременную Гот сфотографировали в Пасадене (Калифорния, США). Пол и имя будущего ребёнка пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Шайа Лабаф и Миа Гот поженились в 2016 году, а в 2018 уже подали документы на развод. Однако в 2020 году появились слухи, что пара воссоединилась.

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