Вашингтон, 2 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Американский актёр Шайа Лабаф и его супруга Миа Гот скоро станут родителями. Об этом 2 февраля сообщает People.

Скриншот видео на YouTube Шайа Лабаф

Как отмечает СМИ, беременную Гот сфотографировали в Пасадене (Калифорния, США). Пол и имя будущего ребёнка пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Шайа Лабаф и Миа Гот поженились в 2016 году, а в 2018 уже подали документы на развод. Однако в 2020 году появились слухи, что пара воссоединилась.