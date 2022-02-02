Москва, , 12:49 — REGNUM В России вышел в свет учебник по финансовой грамотности для вузов. По заказу Центробанка РФ ученик разработал коллектив экономического факультета МГУ им. Ломоносова, сообщается 2 февраля на сайте регулятора.

Вебинар по финансовой грамотности Cbr.ru

Учебно-методический комплект по финансовой грамотности для студентов состоит из учебника, практикума с задачами и кейсами из реальной жизни и методических рекомендаций для преподавателей вузов.

В ЦБ считают, что каждому выпускнику вуза нужно уметь управлять личными финансами, знать, как сохранить и приумножить свои деньги, владеть приемами защиты от мошенников и т. д.

ИА REGNUM сообщало, в российских школах активно внедряют учебные курсы о финансовой грамотности.

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