Мадрид, 2 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес отрицает существование какой-либо связи между его визитом в Объединенные Арабские Эмираты и тем фактом, что экс-король страны Хуан Карлос I проживает в этой стране. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес

Отмечается, что Санчес настаивает на политическом и экономическом интересе данной поездки.

Санчес прибыл в Дубай вечером 1 февраля во главе делегации, в которую входят министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.