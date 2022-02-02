Чита, 2 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 103 689 (+597 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 94 032 пациента (+295 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2372 человека (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 67 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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