Канберра, , 12:50 — REGNUM Рынок недвижимости Австралии зафиксировал самые высокие ежегодные темпы роста цен за последние 32 года. Новые данные исследовательской компании CoreLogic показывают, что за 12-месячный период с января 2021 года по январь 2022 года средняя стоимость жилья Австралии, которая включает в себя как отдельные дома, так и квартиры, увеличилась на 131 236 долларов, что соответствует росту в 22,4%. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

Оценка недвижимости Images Money

Темпы роста в 22,4% являются самыми большими за всю историю наблюдений с июня 1989 года. Согласно индексу стоимости жилья CoreLogic, медианная стоимость жилья в Австралии сейчас составляет 718 146 долларов.

Для сравнения: согласно данным Университета Маккуори за 2004 год, средняя цена дома в Сиднее в 1989 году составляла 170 850 долларов. Сегодня, по данным CoreLogic, средняя цена дома в Сиднее (без учета квартир) составляет чуть менее 1,39 миллиона долларов.

В то же время журналисты пишут, что средние зарплаты в Австралии за отчетный период увеличились чуть более чем в три раза.