Магас, 2 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны двое предполагаемых участников нападения на общественного деятеля Сараждина Султыгова. Установлен также непосредственный участник избиения. По версии сотрудников правоохранительных органов, им является бывший сотрудник ОМОН.

Pixabay.com Избиение

«Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из временной оперативной группировки МВД РФ заподозрили в нападении бывшего сотрудника ОМОНа Зураба Идигова. Кроме того, в следственный изолятор доставлены двое уроженцев Чечни, которые находились вместе с Идиговым, при этом один из них снимал происходящее на телефон», — пишет «Интерфакс».

Напомним, 31 января в квартиру сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный суд») Сараждина Султыгова ворвались трое неизвестных, один из них ударил слепого мужчину по лицу, другой снимал все на телефон. После расправы они скрылись с места преступления на машине с чеченскими номерами.

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