В Ингушетии установлены личности напавших на общественника Султыгова
Магас, 2 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны двое предполагаемых участников нападения на общественного деятеля Сараждина Султыгова. Установлен также непосредственный участник избиения. По версии сотрудников правоохранительных органов, им является бывший сотрудник ОМОН.
«Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из временной оперативной группировки МВД РФ заподозрили в нападении бывшего сотрудника ОМОНа Зураба Идигова. Кроме того, в следственный изолятор доставлены двое уроженцев Чечни, которые находились вместе с Идиговым, при этом один из них снимал происходящее на телефон», — пишет «Интерфакс».
Напомним, 31 января в квартиру сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный суд») Сараждина Султыгова ворвались трое неизвестных, один из них ударил слепого мужчину по лицу, другой снимал все на телефон. После расправы они скрылись с места преступления на машине с чеченскими номерами.
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