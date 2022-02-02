Воронеж, 2 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Разрешить отстрел грачей, серых ворон и бродячих собак просят воронежские охотники. Они считают, что именно из-за городских животных дичь не достаётся самим охотникам, а регулировать численность бродячих собак можно, уверены авторы инициативы, только отстрелом.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

«Любая плотоядная живность, которая находится в охотничьих угодьях, является хищником. И зайцы, куропатки, перепела, которые живут в траве, это просто для них корм. А у нас в Воронежской области охотникам сейчас очень сложно, например, встретить зайца. Мы из-за этого переживаем», — приводят «Вести Воронеж» слова председателя воронежского стрелкового клуба ДОСААФ России Альберта Горбачёва.

В Воронеже проблема бродячих животных кардинально никогда не решалась, а в последние месяцы только обострилась. Приют, о строительстве которого городские власти говорят много лет, так и не построен. Собак отлавливают, стерилизуют, чипируют — и снова отпускают на улицу. Воронежцы жалуются на случаи нападения собак, в том числе и с чипами.