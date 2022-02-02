Таллин, 2 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В 2021 году промышленные предприятия Эстонии произвели продукции на 6,4% больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

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Так, производство увеличилось на 19,2% в энергетике, и на 6,4% в обрабатывающей промышленности. Среди промышленных отраслей больше всего — на 23% — выросло производство сланцевого масла. На том же уровне осталось производство продуктов питания, а производство компьютеров и электронного оборудования даже сократилось.

По словам аналитика департамента Хелле Бундер, уровень 2020 года был превышен в большинстве из 23 отраслей обрабатывающей промышленности: «Из наиболее крупных промышленных отраслей объемы выросли в деревообработке, во всех связанных с машиностроением отраслях, в производстве продукции из металла, а также в производстве мебели, строительных материалов и изделий из пластмассы».

При этом на внешний рынок было продано 67,3% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. В сравнении с 2020 годом продажи продукции на экспорт увеличились на 16,1% и на внутренний рынок — на 16,8%.