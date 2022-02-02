Джакарта, 2 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо раздал прямую денежную помощь уличным торговцам в провинции Северная Суматра, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Ожидается, что помощь в размере 1,2 млн индонезийских рупий на человека поможет облегчить бремя трейдеров, пострадавших от пандемии коронавируса.

По этому случаю президент купил ряд товаров на рынке, в частности, Джоко Видодо приобрел ананасы и фрукты салак.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что карантин ввели в парламентском комплексе в Джакарте.