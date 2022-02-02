Канберра, 2 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Новые данные Австралийского статистического бюро показали, что в стране увеличивается число лиц, совершивших преступления на сексуальной почве и отбывающие тюремные наказания. Согласно статистике, в период с 2010—2011 по 2019—2020 годы в Австралии за домогательства, изнасилования и прочие подобные преступления было осуждено 53 570 человек, причем подавляющее большинство из них — 97 процентов — мужчины. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

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С учетом роста населения Австралии количество правонарушителей среди мужчин увеличилось с 46 человек на 100 000 мужчин в 2010—2011 годах до 52 человек на 100 000 мужчин в 2019—2020 годах.

Из дел о сексуальных домогательствах, рассмотренных в судах Австралии, 77 процентов привели к обвинительным приговорам. Чуть более половины (53%) из 46 131 судебного дела о сексуальном насилии в период с 2010—2011 по 2019—2020 годы были рассмотрены в Высшем уголовном суде Австралии, который рассматривает более серьезные уголовные обвинения.