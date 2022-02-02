Горно-Алтайск, 2 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Правоохранители задержали 53-летнего жителя Горно-Алтайска, который за несколько минут спровоцировал три ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мужчина 2 февраля сел за руль автомобиля Toyota Town Ace в состоянии опьянения.

МВД Республики Алтай ДТП в Горно-Алтайске

В районе Парка Победы он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 48-летнего горожанина. Оставив место ДТП, виновник через несколько метров врезался в легковую Toyota Opa, за рулём которого находился житель Алтайского края, после чего мужчина снова попытался скрыться.

«Двигаясь по проспекту Коммунистическому, поворачивая налево в сторону улицы Промышленная, он не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на светофор, который от удара упал на проезжающий мимо автомобиль ВАЗ 21 074», — отметили в ведомстве.

После третьего ДТП горно-алтайцу всё же удалось скрыться, но ненадолго. Вскоре его задержали сотрудники ДПС. У мужчины установили степень алкогольного опьянения 1,025 промилле.

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