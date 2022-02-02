Эр-Рияд, 2 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Персидском заливе стартовали совместные военно-морские учения, в которых принимают участие 60 стран. Как сообщает информационное агентство Arab 48, в учениях принимают участие контингенты ряда мусульманских держав и корабли ВМС Израиля.

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По данным журналистов, учения IMX-22 были организованы Центральным командованием армии США для укрепления отношений между арабскими государствами и Израилем.

В совместных манёврах с Израилем участвуют Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Марокко, Судан, Йемен, Пакистан и Бангладеш.

Участие арабских стран в учениях осудили представители ряда политических сил Палестины, которые назвали их «предательством борьбы палестинского народа».