Королёв, Московская область, 2 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На улице Академика Легостаева в подмосковном Королеве запланировано строительство новой школы. Об этом 2 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Cap.ru Новая школа

На данный момент заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Завершено проектирование школы на улице Академика Легостаева. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учеников. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.