* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Катара Мохаммад бин Абдул Рахман Аль-Тани объявил о достижении соглашения с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о возобновлении эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Самолёт Катара Af.shafaqna.com

»Согласно договорённости с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), катарские самолёты два раза в неделю будут вывозить иностранных граждан, в том числе граждан США, из Афганистана», — заявил министр.

«Также ведутся переговоры о еженедельном рейсе афганской авиакомпании «Ариана» для эвакуации иностранных граждан из Афганистана, но соглашение пока не достигнуто», — добавил он.

Катар ранее согласился представлять интересы США в Афганистане после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну.

Заявление катарского министра прозвучало после того, как турецкие дипломатические источники ранее сообщили СМИ, что Турция и Катар достигли предварительного соглашения об управлении аэропортом Кабула.

В последнее время между турецкими и катарскими официальными лицами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведутся «интенсивные» переговоры об управлении пятью аэропортами страны, включая международный аэропорт Кабула.