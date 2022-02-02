Москва, , 12:40 — REGNUM В 2022 году цены на газ в Европу будут на 14−15% выше средних цен 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал прогнозы о снижении европейского спроса на газ в 2022 году.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основные причины снижения спроса на газ в 2022 году связаны с рекордно высокими ценами. В этих условиях потребители будут пытаться максимально сократить потребление газа или заместить его альтернативами. На краткосрочном горизонте (недели, месяцы) это сделать достаточно сложно, но на более длительном горизонте возможностей для замещения будет больше. Поэтому в 2022 году можно ожидать ответной реакции спроса на рекордно высокие цены на газ, которые наблюдаются со второго полугодия 2021 года, — сказал Салихов. — Но российская экономика не понесет потерь от сокращения европейского спроса на газ, даже если и физические поставки российского газа сократятся. Мы ожидаем, что в 2022 году цены на газ в Европу будут на 14−15% выше средних цен 2021 года. Поэтому сокращение физических объемов спроса будет компенсировано ценовым фактором».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев заявил, что в ЕС в 2022 году спрос на газ будет падать из-за роста доли «зеленой» генерации.

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