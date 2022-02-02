Ижевск, 2 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Удмуртии на автодороге Глазов — Яр микроавтобус совершил смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщает первый отдел республиканского управления ГИБДД.

Ха Ил-Квон. Аннарасуманара. 2010. Naver Webtoon Дорога

По предварительным данным, авария произошла в темное время суток. За рулем микроавтобуса Fiat находился 57-летний водитель. 49-летний мужчина двигался по проезжей части дороги вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге установлена личность водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла 4 января на улице Ткачева. Автомобиль наехал на 43-летнего гражданина.

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