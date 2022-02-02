Канберра, , 12:43 — REGNUM Председатель Резервного банка Австралии Филип Лоу, выступая на пресс-конференции 2 февраля, отказался назвать дату, когда процентная ставка в стране будет повышена. В то же время он отметил, что, согласно «вероятному сценарию», это произойдет в 2022 году, передает телеканал Nine News.

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Выступая сегодня в Национальном пресс-клубе, Лоу сказал, что Резервный банк Австралии «готов проявить терпение» перед повышением ставки. Несмотря на то, что глава национального регулятора допустил возможность потенциального повышения ставки в 2022 году, он заявил, что восстановление экономики Австралии после ковид-кризиса только началось.

«Я могу сказать, что более быстрый уровень достижения полной занятости и инфляция, соответствующие целевому показателю, действительно приближают сроки вероятного повышения процентных ставок … Случится ли это в этом году или нет, еще предстоит решить», — сказал Лоу.