Сухум, 2 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Абхазии необходимо ввести закон, который будет ограничивать деятельность неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в обнародованном заявлении пропрезидентской партии «Амцахара».

RadioKirk Иностранный агент

"Мы знаем, какую роль после окончания Отечественной войны в Абхазии сыграли неправительственные организации в прорыве информационной блокады, в народной дипломатии, в физической и психологической реабилитации ветеранов и их семей», — говорится в сообщении.

В партии отметили, что НПО во многом помогают жителям Абхазии по ряду гуманитарных, социальных и экономических вопросов. Тем не менее, международные организации не должны влиять на внешнюю и внутреннюю политику республики.

«Международные организации и НПО не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Республикой Абхазия и Грузией на любом уровне», — отметили в «Амцахара».

Авторы сообщения отметили, что они не против возобновления отношений с Грузией, но Тбилиси сначала должен признать независимость Абхазии. Также в партии подчеркнули, что этот вопрос входит в компетенцию государственных органов, а не НПО.

Напомним, ранее правительство Абхазии обязалось принять в республике закон об иностранных агентах аналогичный тому, что действует в России. Это вызвало возмущение среди представителей международных организаций, которые действуют в Абхазии. Они написали петицию в адрес президента республики Аслана Бжании с призывом не принимать данный закон.