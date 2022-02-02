Лос-Анджелес, США, 2 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Американский актёр Дуэйн Джонсон высказался относительно заявления ведущего Джо Рогана о скандале вокруг его подкаста в Spotify. Об этом 2 февраля пишет BuzzFeed.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

Джонсон поддержал Рогана после его объявления в Instagram. «Отлично сказал, брат. Прекрасно сформулировано. С нетерпением жду возможности прийти в один прекрасный день и выпить с тобой», — прокомментировал актёр.

Ранее многие пользователи Сети и деятели культуры раскритиковали Джо Рогана за его «дезинформирующий» подкаст на Spotify, в котором обсуждалась тема коронавируса. Ведущий объяснил, что он «не врач и не учёный» и не может сказать, правы ли гости его шоу в том или ином вопросе. «Я лишь человек, который общается с этими людьми. Делаю ли я ошибки? Абсолютно точно. Но я исправляю их, и я заинтересован в их исправлении, чтобы докопаться до правды», — говорит он.