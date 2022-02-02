Мадрид, 2 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сенат Испании почтил память сенатора от «Левых республиканцев Каталонии» Микеля Аубы, скончавшегося 31 января в возрасте 56 лет, минутой молчания в начале пленарного заседания. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

О скончавшемся сенаторе высказался, в частности, председатель палаты Андер Хиль. Коллеги сенатора положили букет цветов на стол у места Аубы в зале.

Сенатор умер, не сумев преодолеть тяжелую болезнь, диагностированную у него два года назад.