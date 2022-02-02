Канберра, , 12:58 — REGNUM Австралийская миссия по оказанию помощи населению Тонга, рискует быть омрачена усилиями Китая, который отправил продовольствие и необходимые припасы после того, как самый крупный австралийский военно-морской корабль HMAS Adelaide оказался обесточенным. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

Десантный корабль класса «Канберра» ВМС Австралии Official U.S. Navy Page

Гражданские техники уже прибыли на территорию Тонги для оценки систем жизнеобеспечения австралийского судна после того, как оно вышло из строя во время доставки жизненно важной помощи стране.

Вскоре после инцидента с HMAS Adelaide правительство Китая начало оказывать гуманитарную помощь, отправив в Тонгу продовольственные конвои. Китайское издание Global Times сообщило, что вторая партия помощи прибыла в Тонгу на борту двух кораблей ВМС Китая 1 февраля.

Как пишут журналисты Nine News, «неудача Австралии» поставило под сомнение влияние Канберры в регионе. Помимо Австралии и Китая, помощь жителям Тонга также оказывают Новая Зеландия, Япония и Великобритания.